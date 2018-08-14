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В Киеве до четверга, 16 августа, будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает ГосЧС.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадей Бессарабской и Демеевская; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской.
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