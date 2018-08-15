Осужденного фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова поместили в одиночную камеру в колонии российского Омска. Об этом рассказал брат заключенного Алексей Штыбликов, сообщает Крым.Реалии.

«Пока здоровье более-менее. А сейчас его содержат в отдельном блоке, не в общей камере. Это какое-то спецсодержание, его на полгода туда закрыли. Не дают ни работать, ни общаться ни с кем. В отдельной камере. Он не знает, с чем это связано, никто не объясняет. Я так понимаю, это у них общепринятая практика для вновь прибывших – так, что ли», – отметил брат заключенного.

Как известно, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Крыму «членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины». 10 ноября троих задержанных арестовали на два месяца.

В Главном управлении разведки Украины опровергли задержание своих сотрудников.

По данным Крымской правозащитной группы, в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

17 июля гражданина Украины Стогния подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд Симферополя» приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

10 августа Сулейманова в аннексированном Крыму приговорили к 1 году и 8 месяцем колонии общего режима, а также обязали выплатить более 3,5 млн рублей (около 1,5 млн грн) «ущерба».

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В мае 2017 года фигурант Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину. Ни одного из независимых адвокатов к нему не допустили.

Позже подконтрольный Кремлю Севастопольский горсуд приговорил Штыбликова к пяти годам заключения. Его этапировали в колонию № 6 российского города Омск.