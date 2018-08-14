Поклонники телеведущей Оксаны Марченко встали на защиту знаменитости в скандале с ее участием в телевизионном шоу "Танці з зірками" на канале 1+1.

Под постами Марченко в социальных сетях стали появляться возмущенные комментарии относительно попыток украинских журналистов не допустить ведущую к участию в шоу, а также слова поддержки. Фаны Марченко заявили, что на дворе «не 37-й год», и ее участие принесет каналу небывалые рейтинги.

«Оксаночка, в Фейсбуке началось противостояние против участия Вас в проекте «Танцы со звездами"... А мы все говорим и слышим о чистоте любви, о гармонии в душе, как же так...», «А кума Путина разве не человек?», «Очень надеюсь на Ваше участие в «Танцах». А остальные должны понять, что уже не 1937 год», «Оксанка, танцуйте!» - указали под свежими постами Марченко в соцсетях.

Как стало известно ранее, поклонники творчества ведущей в Instagram запустили флеш-моб в ее поддержку под двуязычным хештегом #ОксанаТанцуй#ОксанаТанцюй. Инициаторы акции призывают записать видео с несколькими танцевальными движениями и сказать фразу «Оксана, танцуй! Мы с тобой!». Присоединиться к флешмобу может каждый.

Напомним, на прошлой недели, украинская телеведущая Оксана Марченко подтвердила свое участие в шоу "Танцы со звездами". Эту информацию она опубликовала на своей странице в соцсети, отметив, что решила принять участие, несмотря ни на что.