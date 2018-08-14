Не последнюю роль в формировании оценки в ежегодном рейтинге The Economist комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018 имеет ситуация безопасности в стране.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Даже несмотря на то, что в целом Киев живет мирной жизнью, в 700 километрах от столицы продолжаются боевые действия. Мы привыкли к такой жизни. А для экспертов «The Economist», - это угроза, что в результате вытекает оценку комфорта жизни в городе. Этот рейтинг является проекцией оценки экспертами того, что происходит вообще в Украине», - отметил мэр Киева.

Столица Украины в этот раз в списке заняла 118 место, набрав 56,6 балла из 100 возможных, и оказался в списке городов, которые за 5 лет (с 2013-го) ухудшили свое положение. Согласно данным рейтинга, показатель комфорта жизни в Киеве упал на 12,6%.

«Но, я хочу обратить внимание, что по сравнению с прошлогодними результатами, Киев поднялся в рейтинге на 13 позиций. В 2017 и 2016 году город занимал 131 позицию в рейтинге, - сказал Кличко. - И отмечу, что это не помешало Киеву блестяще провести и финал Лиги чемпионов, и Евровидение, увеличить поток туристов», - подчеркнул мэр.

Кличко привел цитату из аналитической справки экспертов «The Economist».

Аналитики, в частности, отмечают: «В течение последних двенадцати месяцев Киев значительно улучшает свои позиции за счет экономического роста и относительной политической стабильности. Даже несмотря на конфликт на Донбассе», - говорится в опубликованных результатах рейтинга.

«И когда манипулируют российские СМИ – это обидно, но понятно, потому что они иначе не работают. А вот когда украинские медиа не анализируют материалы, на которые ссылаются, а пользуются заголовками российских СМИ, - это непрофессионально и не в пользу государства», - отметил Кличко.

Рейтинг «The Economist» состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются. Важность каждой категории для жизни человека - разная, это учитывают аналитики журнала. Ситуация безопасности, по мнению экспертов, составляет 25% суммарного рейтинга.