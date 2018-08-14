Кабинет Министров направил в парламент законодательные инициативы МВД по повышению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время видеоселекторного совещания руководства МВД.

«Вопрос дорожной безопасности – важный вопрос. Мы видим резонансные ДТП, в которых, к сожалению, гибнут и дети. Надо акцентировать наше внимание на работу групп полиции с Укртрансбезопасностью по выявлению недобросовестных пассажирских перевозчиков. Я хотел бы, чтобы мы не только констатировали цифры, а было принципиальное реагирование на все эти события со стороны ГСУ, в том числе со стороны привлечении виновных к уголовной ответственности», - сказал он.

Яровой отметил, что сейчас высокий уровень ДТП связан с отдыхающими, которые направляются в южные и западные регионы Украины.

«Мы должны быть готовы, что они будут возвращаться назад. Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона», - добавил первый замминистра.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сказал, что для противодействия высокому уровню ДТП необходимым остается внедрение автоматической фото/видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что за последние три недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 26,5%, а количество травмированных в таких ДТП уменьшилось на 32%.

«Увеличение ДТП с травмированными отслеживается в Запорожской и Закарпатской областях. С погибшими в Закарпатской, Ривненской, Львовской, Винницкой, Сумской, Николаевской областях. Для ликвидации причин и условий, способствующих совершению ДТП, проведено внеочередное обследование аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП. В отношении должностных лиц дорожных и коммунальных организаций составлено 1423 административных материалы по статье 140 КУоАП. В местные органы исполнительной власти и служб автомобильных дорог в областях направлено 790 информаций по совершенствованию дорожного движения», - отметил Билошицкий.

Он также напомнил, что с 23 июля 2018 года и до особого распоряжения началось широкомасштабное проведение на территории государства комплекса мероприятий под условным названием «Перевозчик». Они направлены на профилактику аварийности и снижению тяжести ее последствий на пассажирском транспорте.

«С начала операции «Перевозчик» осмотрено более 66 тыс. транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. За это время выявлено 1,5 тысячи неисправных транспортных средств, 255 - переоборудованных с нарушением правил, норм и стандартов. По этим фактам выявленных нарушений в отношении должностных лиц перевозчиков составлено 149 административных материалов. Выявлено почти 26 тыс. правонарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, 56 из которых управление в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, 470 - управление автобусами, которые не прошли обязательный контроль», - сказал он.