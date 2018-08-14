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В Киеве в связи с проведением футбольного матча во вторник, 14 августа, будет ограничен вход и выход на трех станциях метрополитена.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Так, с 18:30 до 19:30 не будет работать станция «Олимпийская». В это же время будет закрыта на вход станция ​​«Площадь Льва Толстого», а на выход – «Дворец спорта».

Пересадочные узлы на станциях будут работать в обычном режиме.

В случае необходимости после окончания футбольного матча в 21:00 возможно  ограничение на вход пассажиров станций «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта».
ForUm

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