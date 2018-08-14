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За прошедшие сутки, 13 августа, боевики 41 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Пивденного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибром 120 мм – позиции у Железного, Северного и Богдановки, а из минометов калибром 82 мм – позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино.

По данным разведки двух оккупантов уничтожено, пять получили ранения.
ForUm

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