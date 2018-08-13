Киевская прокуратура объявила подозрение бывшему сотруднику Посольства Украины в Южно-Африканской республике в незаконном завладении денежными средствами государственного бюджета в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе финансового аудита выяснилось, что находясь в период 2016-2017 годов в долгосрочной командировке, специалист первой категории Посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения.

По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.