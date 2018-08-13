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Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь. Об этом заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает пресс-служба фонда.

«По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних по времени экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечения развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста», - заявил Люнгман, передает 112 Украина.

Напомним, Украина сотрудничает с МВФ с 1992 года. За это время Киев получил девять траншей.

В начале февраля Украина частично рассчиталась с МВФ по долгам по программе stand by 2014 года. В частности, Киев выплатил два транша – 375 млн и 87 млн долл.

Кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долл. была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года, а уже в начале мая был предоставлен первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долл.

В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине 17,5 млрд долл. по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

Программа stand by была заменена на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
ForUm

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