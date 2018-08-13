В Украине 67% объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий готовы к отопительному сезону. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«В стране идет плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. И в этом контексте важно в первую очередь обеспечить техническое состояние предприятий ТКЭ, социального сектора (детские сады, школы, медицинские учреждения) и жилого», - отметил он.

«Мы движемся согласно наработанному плану подготовки к отопительному сезону. Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий - 67% - уже готовы к зиме. И такой мониторинг мы проводим ежемесячно. Нам важно в первую очередь, как идет подготовка на местах и ​​сколько средств выделяется органами местного самоуправления на эти цели», - сказал министр.

По его словам, в прошлом году бюджеты развития на местах составляли 192 млрд грн, в 2018 году ожидаеся - 220 млрд грн.

«Но, к сожалению, на сегодня расходы на регламентные работы на подготовку к отопительному сезону составляют не более 3%», - подчеркнул Зубко.

По его словам, большая часть средств из бюджетов развития идет на дорожную инфраструктуру, отделку, реновацию, капитальный ремонт социального сектора и тому подобное. «Для нас важно достичь уровня 20%, которые будут тратиться органами местного самоуправления на подготовку к отопительному сезону», - отметил чиновник.