также в разделеОбщество
13 августа. Картина дня 19
Поклонская вышла замуж 106
Бывший сотрудник Посольства присвоил 1,5 миллиона из госбюджета 18
Украинцы со скрытыми паспортами РФ пытались проникнуть в район ООС 26
Дело Ил-76: В суде зачитали обвинение Плотницкому 43
Украина хочет свой «список Магнитского» 16
Суд продлил обязательства Насирова 18
Совет судей вступился за закрывшего дело Кернеса судью 42
Одесский суд приговорил диверсанта, готовившего убийство активиста 23
ДТП под Житомиром: Водитель не пытался тормозить, потому что уснул 31
Депутата «Евпаторийского городского совета» приговорили к 5 годам с отсрочкой 14
В Италии раскрыли схему вербовки боевиков для ОРДЛО 58
Скоро в украинских роддомах будут выдавать «пакет малыша» 23
СМИ узнали, где будет находиться антикоррупционный суд 25
Укрзализныця: Компенсации за плохие условия проезда не предусмотрены 59
В штабе ООС рассказали о провокации боевиком на КПВВ 75
Центр Новгород-Северского до сих пор «украшают» изображения Ленина и Сталина 62
В комендатуре «ДНР» забили до смерти боевика, едва не вспыхнул бунт 90

В Украине 67% объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий готовы к отопительному сезону. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«В стране идет плановая подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 гг. И в этом контексте важно в первую очередь обеспечить техническое состояние предприятий ТКЭ, социального сектора (детские сады, школы, медицинские учреждения) и жилого», - отметил он.

«Мы движемся согласно наработанному плану подготовки к отопительному сезону. Практически две трети объектов социального сектора и теплоснабжающих предприятий - 67% - уже готовы к зиме. И такой мониторинг мы проводим ежемесячно. Нам важно в первую очередь, как идет подготовка на местах и ​​сколько средств выделяется органами местного самоуправления на эти цели», - сказал министр.

По его словам, в прошлом году бюджеты развития на местах составляли 192 млрд грн, в 2018 году ожидаеся - 220 млрд грн.

«Но, к сожалению, на сегодня расходы на регламентные работы на подготовку к отопительному сезону составляют не более 3%», - подчеркнул Зубко.

По его словам, большая часть средств из бюджетов развития идет на дорожную инфраструктуру, отделку, реновацию, капитальный ремонт социального сектора и тому подобное. «Для нас важно достичь уровня 20%, которые будут тратиться органами местного самоуправления на подготовку к отопительному сезону», - отметил чиновник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги