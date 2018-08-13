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В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, перевозившего пассажиров. Об этом сообщил мэр города Роман Марцинкив.

«Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, курсирующий на маршруте № 2. Случилось это на остановке «Крок». Стреляли в лобовое стекло», - написал он в Facebook.

По словам мэра, водитель троллейбуса сразу открыла двери и выпустила пассажиров. Никто из людей не пострадал.

Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП «Электроавтотранс», пытаются найти стрелявшего человека.
ForUm

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