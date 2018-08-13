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Диверсант, который готовил теракт на территории Одесской области, приговорен к четырем годам восьми месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что по указанию российских кураторов в течение августа-сентября 2015 злоумышленник, находясь в составе одной из сепаратистских организаций Одессы, разрабатывал и отрабатывал план убийства известного в городе общественного активиста путем совершения теракта. По замыслу злоумышленника это должно было вызвать широкий общественный резонанс и дестабилизацию ситуации в регионе.

Правоохранители предупредили преступление и задержали злоумышленника в сентябре 2015 года.

Приморский районный суд Одессы признал диверсанта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины.

Приговор суда вступил в законную силу.
ForUm

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