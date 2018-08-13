В воскресенье, 12 августа, вооруженные формированиями РФ на КПВВ «Марьинка» пытались совершить провокацию с привлечением гражданского населения путем умышленной задержки процесса пропуска граждан в сторону территории Украины.

Как сообщает пресс-центр ООС, это привело к скоплению на КПВВ со стороны неподконтрольной правительству Украины территории более 40 транспортных средств. Когда же до закрытия КПВВ в 20:00 оставалось менее 10 минут, гражданским разрешили движение в сторону Украины. Таким образом, большинство этих людей должно было остаться ночевать в так называемой «серой зоне» перед украинским КПВВ, где ночью возможны обстрелы.

«Подобная тактика оккупантов не нова. Она широко использовалась врагом в предыдущие годы, чтобы потом обвинить Украину в пренебрежении безопасностью гражданского населения и настроить жителей Донбасса против украинской власти в связи с якобы ненадлежащем исполнением служебных обязанностей представителями Объединенных сил», - отметили в штабе.

Чтобы избежать негативных последствий, командование Объединенных сил приняло решение продолжить работу КПВВ еще на 30 минут, чтобы все, кто остался в «серой зоне», попали на территорию Украины.