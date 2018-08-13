Украинский институт национальной памяти обратился к Генеральной прокуратуре и Национальной полиции с официальным заявлением, где просит расследовать отказ от демонтажа в рамках декоммунизации мозаичных изображений Владимира Ленина и Иосифа Сталина на водонапорной башне в центре Новгорода-Северского на Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба Института.

В УИНП отметили, что нарушением Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» названы не только эти изображения Ленина и Сталина, а также не демонтированные изображение серпа и молота и не переименованная улица Карла Маркса. Кстати, на этой улице находится и Новгород-Северский отдел полиции.

С 2016 года в адрес руководства Новгород-Северского городского совета регулярно звучали устные и неформальные письменные призывы и уговоры, требования на совещаниях (например, 16 мая 2017 в Новгороде-Северском на выездном заседании Координационного совета по вопросам национально патриотического воспитания при Черниговской облгосадминистрации) от областной власти, Украинского института национальной памяти, патриотической общественности. Прилагали усилия и черниговские журналисты.

16 ноября 2017 в адрес городского головы Олега Бондаренко уже с официальным письмом обратился УИНП. В обращении центрального органа исполнительной власти разъяснена необходимость безусловного и безотлагательного демонтажа изображений коммунистических вождей Ленина и Сталина.

«Результат – игнорирование. 7 декабря 2017 в ответе за подписью Новгород-Северского городского головы Бондаренко в адрес Института, в частности, заявлено: «Изображения В. Ленина и И. Сталина на водонапорной башне у рыночной площади города никак не используется как символика коммунистического, национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», - отметили в Институте.

Позже мэр города пояснил отказ демонтировать коммунистическую символику так: «Это наша история», и предложил на эти изображения навесить решетку с подписями, но их оставить на башне.

По первому аргументу: Есть понятие «мемориальное» и «публичное» пространство, а также «монументальная пропаганда». Это памятники, памятные знаки (мемориальные сооружения и комплексы), мемориальные доски, изображения и надписи на различных сооружениях. Их назначение – торжественное чествование определенных исторических лиц, событий и т. То есть это не собственно история, а определенная оценка истории. Наличие изображений Ленина и Сталина сама собой в публичном (мемориальном) пространстве – пропаганда коммунистической символики.

Что касается второго аргумента: водонапорная башня в Новгород-Северском является действующей. Она не является собственностью музея вместе с землей, на которой она находится. Итак, для сохранения этих пропагандистских коммунистических символов их нужно демонтировать, передать в музей, где можно показывать с решеткой или без нее, но с соответствующими подписями и разъяснениями музейщиков.