По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличилось количество конфликтов между военнослужащими различных подразделений. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В частности, в н.п. Ясиноватая представители местной военной комендатуры во время допроса нанесли тяжелые побои задержанному военнослужащему 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК, (Донецк), от которых тот умер в помещении комендатуры. Российское оккупационное командование было вынуждено привлечь дополнительные силы для недопущения перерастания инцидента в вооруженное столкновение между военнослужащими подразделения, в котором убитый проходил службу и представителями комендатуры. На одной из передовых позиций 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК российско-оккупационных войск, в результате конфликта между военнослужащими соседних подразделений произошла перестрелка.

В результате открытия огня загорелась трава и место хранения боеприпасов. Вследствие детонации и взрыва уничтожен фонд боекомплекта одного из подразделений и получили ранения и тяжелые ожоги несколько российских военнослужащих.