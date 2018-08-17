В субботу и воскресенье, 18 и 19 августа, в Киеве на ул. Крещатик состоится общегородская школьная ярмарка. Кроме широкого ассортимента школьных товаров, маленьких посетителей ярмарки ждет активная развлекательная программа с конкурсами, мастер-классами и выступлениями танцевальных коллективов, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

«Школьная ярмарка на Крещатике – популярное мероприятие, которое киевская городская власть традиционно организует в это время. Это не просто возможность приобрести ребенку все необходимое перед началом нового учебного года по доступным ценам, но и настоящий праздник для детей. Столичная ярмарка также хорошо известна и в регионах. Об этом свидетельствует активность предпринимателей и производителей, которые заявили о своем участии в ярмарке», - сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Андрей Мельничук.

По данным организаторов, заявки на участие в ярмарке подали предприниматели из Полтавской, Львовской, Черкасской, Киевской, Тернопольской, Херсонской и Днепропетровской областей. Предприятия легкой промышленности Киева также предложат столичным потребителям товары школьного ассортимента высокого качества. В частности, на ярмарке можно будет приобрести детскую одежду, школьную форму, ортопедическую обувь, трикотаж, канцелярские принадлежности и многие другие сопутствующие товары.

В субботу школьная ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00, в воскресенье – с 09:00 до 21:00.

Место проведения: в пределах нижнего тротуара улицы Крещатик. Вход свободный.