также в разделеПроисшествия
Разбитые авто и копы на капоте: Автогонки в Ривном закончились массовой дракой 88
Боевики 57 раз обстреляли украинские позиции, ранены 3 военных 11
В заповеднике под Ялтой выгорело 26 гектаров леса 22
ДТП в Венгрии: один из украинцев находится в коме 40
В Венгрии перевернулся автобус с украинцами, пострадали 13 человек 147
Сутки в ООС: 34 обстрела, ранен 1 военный 14
Число жертв ДТП на Запорожье возросло до 7 человек 149
На Ривненщине в результате ДТП заживо сгорел водитель грузовика 31
На Львовщине грузовик сбил скутер с детьми 28
За прошлые стуки на Донбассе ранены 3 военных 21
На Торнопольщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 18
Пропавший во время боя под Майорском военный погиб 41
На Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, погибли 6 человек 110
СМИ: В Ужгороде бывшая жена Князева сбила мотоциклиста 32
На Полтавщине загорелась мусорная свалка 23
В Винницкой области полицейский застрелил мужчину 31
Сутки в ООС: 45 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 26
Под Золотым боевики подбили авто с военными, есть погибший и раненые 45

В результате аварии на трассе Киев-Одесса один человек погиб, восемь травмированы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», который в связи с неисправностью остановился в крайней левой полосе по ходу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» от полученных травм погиб на месте, восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Ивановскую центральную районную больницу. Все пассажиры микроавтобуса – жители Сумской области, которые ехали на отдых в Одессу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

На отрезке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, работает следственно-оперативная группа полиции. Движение автотранспорта обеспечивается в объезд места происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги