В результате аварии на трассе Киев-Одесса один человек погиб, восемь травмированы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», который в связи с неисправностью остановился в крайней левой полосе по ходу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» от полученных травм погиб на месте, восемь пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Ивановскую центральную районную больницу. Все пассажиры микроавтобуса – жители Сумской области, которые ехали на отдых в Одессу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

На отрезке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, работает следственно-оперативная группа полиции. Движение автотранспорта обеспечивается в объезд места происшествия.