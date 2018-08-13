также в разделеМир
Трамп поддержал байкеров в бойкоте Harley-Davidson 32
Лавров: Путин готов встретиться с «недружественным» Трампом 44
«Майдан» в Румынии: протестующие устанавливают палатки 48
Турция заканчивает подготовку к новой военной операции в Сирии 32
NASA запустило зонд к Солнцу 24
В результате стрельбы в Манчестере ранены 10 человек 18
CNN: КНДР отвергла все предложения США по денуклеаризации 54
Во время массовых протестов в Бухаресте пострадали 440 человек 43
В США разбился самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла 44
Экс-советник Белого дома: Трамп называл афроамериканцев словом на букву «Н» 32
Пилоты начали самую масштабную забастовку в истории Ryanair 41
The Atlantic: Через несколько месяцев США ужесточат санкции против РФ 55
Юг Франции охватило мощное наводнение, эвакуированы сотни человек 38
Удар по автобусу с детьми в Йемене: число погибших выросло до 50 31
Медведев сравнил новые санкции против РФ с объявлением войны 71
КНДР выдвинула США ультиматум по санкциям 60
В стамбульском аэропорту столкнулись пассажирские самолеты 50
США планируют создать космические силы до 2020 года 39

По меньшей мере 39 человек, включая 12 детей, погибли в результате взрыва здания в городе Сармада сирийской провинции Идлиб.

Город находится под контролем повстанцев. Сообщается, что в здании находился склад с боеприпасами, принадлежавший нелегальным торговцам оружием, передает Русская служба ВВС.

По данным базирующегося в Лондоне центра мониторинга прав человека в Сирии, десятки людей остаются под завалами. Находящийся на месте корреспондент агентства Франс пресс сообщает, что для расчистки обломков задействованы бульдозеры.

По мнению спасателей, число жертв будет расти. Причины взрыва пока не установлены.

Хатем Абу Марван, член формирования гражданской обороны Идлиба, сообщил, что в момент обрушения в здании было очень много людей. Судя по всему, в доме проживали семьи джихадистов, нашедших в Идлибе пристанище.

Идлиб – последний регион Сирии, находящийся в руках сирийской оппозиции. Ожидается, что правительственные войска Башара Асада вскоре направят туда свои главные силы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги