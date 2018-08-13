Кабинет Министров намерен выделить помещения на ул. Преображенской, 5/2 и на ул. Максима Кривоноса 2-А в Соломенском районе Киева для размещения Высшего антикоррупционного суда.
Об этом Українським Новинам сообщили представители Министерства экономического развития и торговли.
По итогам совещания от 10 августа, Минэкономики поручено уладить вопросы передачи из сферы управления Министерства регионального развития помещений в Киеве по ул. Преображенской (Ивана Клименко), 5/2 для размещения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и на ул. Максима Кривоноса 2-А для размещения судебных палат для осуществления правосудия в первой инстанции.
Также на совещании Государственной судебной администрации поручено разработать вопрос финансирования деятельности суда.
Проект акта должен быть разработан до 17 августа.
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.
13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.
Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.
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