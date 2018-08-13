С учетом предложений участников рынка НАК «Нафтогаз Украины» увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины с 8 088 до 8 209 грн за тыс. куб. м (без НДС). Об этом сообщает пресс-служба компании.
В июле «Нафтогаз» объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629 грн за тыс. куб. м (без НДС), в июне – по цене 6 900 грн за тыс. куб. м (без НДС).
«Несмотря на то, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий «Нафтогаз» не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август», - пояснили в компании.
Примерный договор купли-продажи природного газа, перечень необходимых документов и контактная информация размещена на сайте компании по этой ссылке.
Справка. Согласно постановлению КМУ от 22 марта 2017 № 187 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» (с изменениями) цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4942 грн за 1000 куб. м, без НДС.
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