Распространять ложную информацию относительно Олега Сенцова могут непосредственно работники колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, где находится украинский политзаключенный.

Об этом Громадському сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен прокомментировала информацию, которую накануне распространила журналистка Виктория Ивлева о том, что самолет с Сенцов якобы вылетел из Салехарда, которую позже опровергла Федеральная служба исполнения наказаний, а также сама журналистка, отметив, что «над ними просто посмеялись».

«Трудно комментировать это ... Надеемся каждый раз, что будет подтвержденная информация (об освобождении Олега Сенцова. - Ред.), но в Лабытнанги (в колонии. - Ред.) так шутят с журналистами и гражданами, которые думают, что наладили контакт с работниками в колонии», - говорит Денисова.

Она также напомнила, что в пятницу, 9 августа, у Сенцова была медицинская комиссия, и после обследования, по неофициальным данным (Денисова отмечает, что документов, подтверждающих эту информацию пока нет), есть два вывода: во-первых, то, что Сенцов для 90 дней голодания «чувствует себя нормально», а во-вторых, что его можно перевозить.

«Вчера говорили с Москальковой (уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова. - ред.) Она говорит, что у него все в порядке, ничего нового, ее риторика не изменилась», - добавила омбудсмен.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло эту информацию.