Вчера, 11 августа, в Краснопольском районе Сумской области военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда во время реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, предотвратили попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров из России, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовское, заметил «УАЗ», который начал двигаться от границы в тыл Украины. Во время задержания водитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке транспортного средства и своими действиями пытался осуществить наезд на пограничника, чем создал угрозу жизни и здоровью военнослужащего.

Чтобы все же остановить правонарушителя, пограничным нарядом были осуществлены предупредительные выстрелы вверх, на что водитель не реагировал и продолжал двигаться дальше. С целью задержания правонарушителя военнослужащий из состава пограничного наряда совершил выстрелы из АК-74 по колесам автомобиля.

В результате пограничники попали в одно из колес авто. Однако водитель на большой скорости пытался продолжить движение, однако поняв, что не убежит, бросил автомобиль в кустах на окраине населенного пункта Земляне, а сам бросился наутек.

Осмотрев транспортное средство, пограничники обнаружили в нем около полусотни тюков с товарами народного потребления - шубы, полушубки, жилеты, дубленки, кожаные куртки, пуховики и трикотажные изделия в ассортименте. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами.

Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.

Сейчас транспортное средство вместе с грузом в установленном порядке передано работникам полиции. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.