За прошедшие сутки, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 мм - защитников Гнутово и Крымского.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оба раза применялись минометы калибром 120 и 82 мм. Потерь нет.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, двое получили ранения.