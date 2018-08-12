Передвигаться наблюдателям ОБСЕ препятствуют по обе стороны линии разграничения на Донбассе, однако больше всего таких случаев происходит на юге оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает 112 Украина.

«Это происходит по обе стороны, однако активнее - на неподконтрольных правительству территориях. Особенно на юге Донецкой области, неконтролируемой Украиной. Это клочок земли примерно 30 километров в ширину, доходя до Азовского моря. Нас неоднократно там останавливали и не давали выполнять нашу работу», - подчеркнул он.

Хуг отметил, что организация пытается защитить работников миссии при помощи надлежащего оборудования и учений. «Но мы не можем оградить их от всех рисков. И обе стороны несут ответственность за защиту гражданских, включая наших наблюдателей», - подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, на видео, обнародованном СММ ОБСЕ 10 августа, видно как одна колонна из семи грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию Украины. Через несколько минут другая похожа колонна «КамАЗов» и «УАЗов» пересекла российско-украинскую границу, выехав из неподконтрольной правительству территории Донбасса.