На сайте Белого дома собирают подписи за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы. Соответствующая петиция появилась на сайте Белого дома 9 августа, сообщает ZN.UA.

Обращение должно набрать 100 тысяч голосов до 8 сентября. За два дня петицию к администрации США подписали 1283 человека.

«Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину с просьбой немедленно освободить Олега Сенцова и других. Теперь пора сказать свое слово Америке. Мы призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы потребовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России», - говорится в петиции.

Также отмечается, что на сегодня в российских тюрьмах находятся 64 украинских политзаключенных.

Ранее посольство США в Москве призвало президента РФ Владимира Путина освободить Сенцова, который голодает 90 дней. С аналогичным призывом также выступила Хельсинкская комиссия в США.

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

11 августа в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что вес Сенцова находится в норме, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.