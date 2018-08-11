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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал видео, которое обнародовала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ о том, как колонны грузовиков ночью въезжают на территорию Донбасса со стороны России и выезжают из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты, сообщает Радио Свобода.

«Это еще один путь, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на установление мира в Украине», - написал Волкер в Twitter.

Волкер также подчеркнул, что Россия блокирует эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ в этих районах.

«Вот видео наблюдательной миссии ОБСЕ, где видно, как конвои грузовиков незаконно передвигаются между Украиной и Россией. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу», - написал Волкер.

Как видно на видео, обнародованном вечером 10 августа, одна колонна из семи грузовиков по грунтовой дороге вдали от пунктов пропуска въехала на территорию Украины. Через несколько минут другая похожа колонна «КамАЗов» и «УАЗов» пересекла российско-украинскую границу, выехав из неподконтрольной правительству территории Донбасса.
ForUm

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