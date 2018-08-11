Количество жертв смертельной аварии в Запорожской области увеличилось до семи. В больнице во время операции умер ребенок 2011-го года, сообщает 5 канал.

Также стало известно, что пятеро взрослых остаются под наблюдением медиков - в реанимации и в отделении интенсивной терапии. Из них трое - в реанимации, двое в отделении интенсивной терапии. Еще четыре человека осмотрели и отпустили домой. С женщинами, чьи дети погибли, работают психологи.

«Это переломы тех или иных отделов позвоночника, переломы ребер, черепно-мозговая травма, перелом ключицы, ушибы. В реанимации находятся две женщины, чьи дети погибли, и в реанимации находится пострадавший, который был непосредственно в автомобиле в качестве пассажира. Одному пациенту вообще не нужно будет проводить оперативного вмешательства, у пациентки мы сейчас оцениваем тяжесть повреждения. Шансы 50 на 50, нужна будет операция», - прокомментировал ситуацию главный врач областной клинической больницы Игорь Шишка.

Как ранее сообщал ForUm, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 6 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек.

Полиция задержала водителя грузовика.