также в разделеПроисшествия
Пропавший во время боя под Майорском военный погиб 24
СМИ: В Ужгороде бывшая жена Князева сбила мотоциклиста 22
На Полтавщине загорелась мусорная свалка 21
В Винницкой области полицейский застрелил мужчину 28
Сутки в ООС: 45 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 25
Под Золотым боевики подбили авто с военными, есть погибший и раненые 42
На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус, пострадали 15 человек 24
На Николаевщине бешеный бык напал на двоих мужчин 65
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 71
Возле Майорска произошел бой, 1 военный погиб, 3 – ранены, еще 1 – пропал 214
На Волыни во время празднования свадьбы отравились 15 человек 17
Возле КПВВ «Марьинка» на взрывчатке подорвался военный 28
На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли 2 детей 21
В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами 195
На Закарпатье контрабандисты избили и подстрелили пограничника 24
На Ривненщине пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста 19
В учебном центре «Десна» застрелился военный 45
Под Днипром столкнулись легковушка и автобус, 2 человека погибли, 13 – пострадали 28

Сегодня, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 6 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь возле села Каменское произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и микроавтобус.

Сейчас на месте работает усиленная следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Работу группы на месте координирует руководство полиции Запорожья. Кроме того, на месте аварии находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинские работники.

Полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.

Во время аварии в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров.

«В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы », - отметил Фацевич.

Он добавил, что с водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

В то же время Фацевич выразил соболезнования семьям погибших в ДТП людей.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги