Сегодня, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 6 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, около 14:30 на автодороге Харьков-Симферополь возле села Каменское произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и микроавтобус.

Сейчас на месте работает усиленная следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. Работу группы на месте координирует руководство полиции Запорожья. Кроме того, на месте аварии находятся сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медицинские работники.

Полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.

Во время аварии в салоне микроавтобуса находилось около 20 пассажиров.

«В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы », - отметил Фацевич.

Он добавил, что с водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

В то же время Фацевич выразил соболезнования семьям погибших в ДТП людей.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.