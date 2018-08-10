Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом в Запорожской области, в результате чего погибли 6 человека, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что за рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.
Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика «КамАЗ» в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 10 августа, в Запорожской области под Каменским столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 6 человек, из которых 5 - несовершеннолетние. Травмированы в результате ДТП 12 человек.
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