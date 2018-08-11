Сегодня, 11 августа, около 6:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Птичья Дубенского района Ривненской области в результате столкновения двух грузовиков один водитель сгорел, другой – в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции области.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля DAF 95, двигаясь в направлении Львова, столкнулся с автомобилем «ГАЗ» (молоковоз) под управлением 41-летнего жителя села Старая Носовица Дубенского района, который выезжал со второстепенной дороги.

В результате столкновения грузовик «DAF» загорелся. В пожаре погиб и его водитель. Еще один водитель, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал.

Водителя молоковоза предварительно с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали.