также в разделеПроисшествия
Число жертв ДТП на Запорожье возросло до 7 человек 11
На Львовщине грузовик сбил скутер с детьми 19
За прошлые стуки на Донбассе ранены 3 военных 16
На Торнопольщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб 12
Пропавший во время боя под Майорском военный погиб 38
На Запорожье столкнулись маршрутка и грузовик, погибли 6 человек 86
СМИ: В Ужгороде бывшая жена Князева сбила мотоциклиста 28
На Полтавщине загорелась мусорная свалка 22
В Винницкой области полицейский застрелил мужчину 30
Сутки в ООС: 45 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 25
Под Золотым боевики подбили авто с военными, есть погибший и раненые 43
На Днепропетровщине столкнулись легковушка и автобус, пострадали 15 человек 24
На Николаевщине бешеный бык напал на двоих мужчин 65
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 73
Возле Майорска произошел бой, 1 военный погиб, 3 – ранены, еще 1 – пропал 225
На Волыни во время празднования свадьбы отравились 15 человек 17
Возле КПВВ «Марьинка» на взрывчатке подорвался военный 28
На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли 2 детей 22

Сегодня, 11 августа, около 6:20 на автодороге Киев-Чоп в селе Птичья Дубенского района Ривненской области в результате столкновения двух грузовиков один водитель сгорел, другой – в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции области.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля DAF 95, двигаясь в направлении Львова, столкнулся с автомобилем «ГАЗ» (молоковоз) под управлением 41-летнего жителя села Старая Носовица Дубенского района, который выезжал со второстепенной дороги.

В результате столкновения грузовик «DAF» загорелся. В пожаре погиб и его водитель. Еще один водитель, 41-летний житель Житомирской области, не пострадал.

Водителя молоковоза предварительно с термическими ожогами 20% тела госпитализировали в реанимационное отделение медучреждения.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар оперативно ликвидировали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги