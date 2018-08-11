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Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине соответствует международным обязательствам страны, интересам ее граждан и компаний и является положительным сдвигом.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель Европейской службы внешних дел, сообщает Укринформ.

«Принятие Украиной закона с целью создания Высшего антикоррупционного суда является позитивным шагом в соответствии с международными обязательствами и на пользу украинским гражданам и бизнесу», - говорится в заявлении. 

Как отмечается, это знаменует собой значительный шаг в решающей борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключевым компонентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и выполнения обязательств, взятых Киевом во время саммита Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе.

ЕС подчеркивает необходимость того, чтобы все антикоррупционные институции были полностью независимыми и выполняли свои задания, не имея неподобающего влияния. 

«Мы с нетерпением ожидаем, что суд будет полностью функционировать к концу года, поскольку это намерение властей. На сегодня важно то, что его будет поддерживать страна и ее народ в борьбе с коррупцией. Европейский Союз готов поддержать этот процесс», – отмечается в заявлении.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

2 августа Президент подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». 

Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.
ForUm

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