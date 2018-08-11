За первую половину 2018 года «Укрзализныця» получила финансовый результат от курсирования поездов в направлении Российской Федерации и обратно в сумме 177,580 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

Почти 63 млн грн отрасли принесло курсирование поезда № 6/5 Киев-Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов-Москва с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днипро-Москва, Харьков-Москва, Харьков-Санкт Петербург, Одесса-Москва, Николаев-Москва.

За 6 месяцев 2018 года в сообщении Украина-Российская Федерация перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года. За 2017 года в направлении Украина-Российская Федерация было перевезено 0,9 млн пассажиров. В 2017 году количество перевезенных пассажиров в сообщении Украина Российская Федерация по сравнению с 2013 годом уменьшилось более чем в 5 раз, и указанная тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться.

Сейчас проездные документы на поезда сообщением Украина-РФ продаются без скидок, которые, например, действуют в других международных направлениях.