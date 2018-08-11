также в разделеОбщество
Филипп Киркоров: Оксана, танцуй! Радуй своих многомиллионных поклонников! 38
В РФ заявляют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное 11
Под Волновахой задержали троих пособников боевиков 19
Адвокат: Сенцову угрожает постепенный отказ внутренних органов 42
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал движение военной техники из РФ на Донбасс 43
Луценко: Прокуроры не пришли в суд по делу Кернеса из-за болезни 30
10 августа. Картина дня 37
В Херсоне обнаружено российское судно из санкционного списка СНБО 246
Сытник: О «жучке» в кабинете Холодницкого знали только 3 детектива НАБУ 53
Минюст: Сотрудники Лукьяновского СИЗО помогали торнадовцам 36
Луценко: Закрывший дело Кернеса судья ответит за неправомерное решение 23
Смертельное ДТП на Запорожье: полиция задержала водителя грузовика 80
Врачи провели у Сенцова длительный консилиум 36
СБУ не расследует возможные преступления Костенко 23
Мать Балуха о его состоянии: Ничего хорошего, один скелет 19
Суд арестовал Тамразова 37
Оксана Марченко согласилась участвовать в шоу «Танцы со звездами» на «1+1» 47
Прокуратура открыла уголовное производство по факту закрытия дела Кернеса 32

За первую половину 2018 года «Укрзализныця» получила финансовый результат от курсирования поездов в направлении Российской Федерации и обратно в сумме 177,580 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

Почти 63 млн грн отрасли принесло курсирование поезда № 6/5 Киев-Москва, на втором месте поезд № 74/73 Львов-Москва с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днипро-Москва, Харьков-Москва, Харьков-Санкт Петербург, Одесса-Москва, Николаев-Москва.

За 6 месяцев 2018 года в сообщении Украина-Российская Федерация перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года. За  2017 года в направлении Украина-Российская Федерация было перевезено 0,9 млн пассажиров. В 2017 году количество перевезенных пассажиров в сообщении Украина Российская Федерация по сравнению с 2013 годом уменьшилось более чем в 5 раз, и указанная тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться.

Сейчас проездные документы на поезда сообщением Украина-РФ продаются без скидок, которые, например, действуют в других международных направлениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги