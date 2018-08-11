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В США сотрудник международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил несанкционированный взлет на одном из самолетов в ночь на пятницу, 10 августа. Сегодня самолет разбился примерно в 50 километрах от аэропорта, возле острова Кетрон.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times, угонщик самолета действовал один. Пассажиров в самолете не было.

«Мы знаем, кто он такой. Больше никто не задействован», - сообщили в полиции.

Полицейские не рассматривают версию террористического акта. По их данным, угонщик самолета - механик, проживающий в округе Пирс.

Чиновники из округа Пирс, где разбился самолет, считают, что 29-летний пилот имел суицидальные наклонности. «Я имею много людей, которые заботятся обо мне, и они разочаруются, если услышат, что я это сделал», - говорил угонщик самолета во время полета.

Все время пока самолет был в воздухе авиадиспетчеры давали мужчине указания, как управлять самолетом и уговаривали его совершить посадку. Кроме погибшего пилота, в результате инцидента никто не пострадал.
ForUm

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