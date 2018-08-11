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Вчера, 10 августа, в кафе, расположенном возле автовокзала на улице Симона Петлюры в Шевченковском районе Киева, между группой мужчин произошел конфликт с применение огнестрельного оружия, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Предварительно известно, что шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.

Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, поэтому усилия правоохранителей направлены на их поиски.

Врачи сообщили об оказании помощи двум мужчинам с телесными повреждениями. По их информации, у одного пострадавшего - ушибы, а у другого - ушибы и ранение бедра.

Всего к врачам обратились трое мужчин, двое из них после оказания помощи оставили медицинские учреждения.

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство: уголовное производство начато по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников и причины драки. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.
ForUm

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