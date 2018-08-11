Вчера, 10 августа, в 19:24 в селе Рогизно Жидачевского района Львовской области в результате столкновения грузовика «БАЗ» со скутером травмированы двое детей, сообщает департамент по вопросам общественной защиты Львовской ОГА.
Грузовик «БАЗ» под управлением жителя Львова 1964 года рождения столкнулся со скутером, на котором двигались жители с. Рогизно 2003 и 2008 года рождения (дети), которые в результате ДТП получили травмы и были госпитализированы в Жидачевскую ЦРБ с диагнозом: «перелом левого бедра», «ссадины головы».
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