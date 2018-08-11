Незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже почти три месяца, в ближайшее время ждет постепенный отказ внутренних органов. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, отметив при этом, что точный прогноз дать невозможно.



«Четвертый кризис уже будет сопровождаться тем, что будут отказывать внутренние органы. Третий кризис опасен тем, что на фоне голодовки органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо – что и происходит с Олегом Сенцовым. Врачи сами говорят ему, что наступление четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, или через неделю, или через месяц», – отметил адвокат.



Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров добавил, что принудительное кормление нельзя назвать спасительным решением для Сенцова.



«Принудительное кормление приравнивается европейским судом к пытке и оказывает негативное влияние на ослабленный организм, несмотря на попадание в него питательных веществ. Поэтому тут очень большой вопрос, хорошо это или плохо. Принудительное кормление не является гарантией спасения жизни Олега Сенцова», – заключил Захаров.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

26 июня мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову организовать перевод украинского политзаключенного Олега Сенцова в московскую больницу и ускорить процесс его помилования или обмена.