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Завтра, 11 августа, будет временно прекращен пропуск на временно оккупированную территорию Луганской области через КПВВ «Станица Луганская», сообщает пресс-центр штаба ООС

«Информируем, что согласно решению командующего Объединенных сил, с целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 10:00 до 13:00 11 августа 2018 будет временно прекращен пропуск на выход на временно оккупированную территорию Луганской области из КПВВ «Станица Луганская», – говорится в сообщении.

Штаб ООС обратился к гражданам, которые намерены следовать в этот день с контролируемой территории Украины через КПВВ «Станица Луганская» с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.
ForUm

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