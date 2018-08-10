также в разделеПолитика
Эксперты на Golos.Ua: Рабинович с его рейтингом в паре с Медведчуком могут претендовать на весь юго-восточный электорат 226
СМИ: В 2012 году Манафорт получил от украинских политиков $31 миллион 17
Тука: Путин – шизофреник и маньяк, нужно готовиться к любому сценарию 114
Гейтс: «Оппоблок» задолжал Манафорту $2,4 миллиона 23
Бизяев: С Медведчуком у партии «За життя» появляются хорошие шансы пройти в ВР 170
Политтехнолог Порошенко сообщил, что в 2014 году встречался с Манафортом 23
Нимченко: Украинцы все больше доверяют тем, кто способен привести страну к миру 137
Гейтс заявил, что клиентом Манафорта был Пинчук 48
Порошенко и Помпео обсудили санкции против РФ и освобождение политзаключенных 45
У Порошенко опровергли информацию о сотрудничестве с Манафортом 43
СМИ: Компания Манафорта помогала Порошенко в 2014 году 89
Портников: Медведчук активно готовится к президентству 427
Пиховшек: Пытаясь очернить Медведчука, генпрокурор использует обычную практику для человека, которому нечего сказать 135
Глава МИД Латвии: Украина и Грузия должны стать членами НАТО 25
Порошенко поручил СНБО подготовиться к вмешательству РФ в выборы 59
Украина в ООН призвала усилить давление на РФ 42
Порошенко провел неделю в частной поездке в ЕС 91
Украина подает в ЕСПЧ новый иск против РФ по политзаключенным 22

Президент Петр Порошенко создал рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

Соответствующее распоряжение от 9 августа обнародовано на официальном сайте Главы государства.

В состав рабочей группы вошли 12 человек. Руководить подготовкой проекта послания будет Администрации Президента Игорь Райнин, а методическое и научное обеспечение должен осуществлять советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы Ростислав Павленко.

Порошенко поручил рабочей группе в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, а в двухмесячный срок подготовить и подать его на рассмотрение.

Государственному управлению делами поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта Послания.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги