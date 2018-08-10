Президент Петр Порошенко создал рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.
Соответствующее распоряжение от 9 августа обнародовано на официальном сайте Главы государства.
В состав рабочей группы вошли 12 человек. Руководить подготовкой проекта послания будет Администрации Президента Игорь Райнин, а методическое и научное обеспечение должен осуществлять советник Президента, директор Национального института стратегических исследований, заместитель руководителя рабочей группы Ростислав Павленко.
Порошенко поручил рабочей группе в двухнедельный срок определиться со структурой и графиком подготовки проекта послания, а в двухмесячный срок подготовить и подать его на рассмотрение.
Государственному управлению делами поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта Послания.
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