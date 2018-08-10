Национальное антикоррупционное бюро направило 39 запросов к НАПК для проведения полной проверки е-деклараций, но получили только 8 ответов. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время презентации отчета о работе Антикоррупционного бюро в первом полугодии 2018 года, сообщает 112 Украина.

«Мы этих разъяснений не ждем (от НАПК. - Ред.), и наша позиция заключается в том, что эти разъяснения нужны для того, чтобы проводить расследование. Из 39 запросов, которые мы направили в НАПК для проведения полной проверки, это пример, ответы получили всего на 8 запросов. С такими темпами работы привязываться к мысли НАПК по расследованию дел этой категории мы не будем. Здесь я единодушен с коллективом детективов, что это разъяснение не имеет никакой юридической силы, и мы будем исходить исключительно из собранных доказательств», - заявил Сытник.

Сытник отметил, что всего в производстве НАБУ 72 уголовных дела в отношении е-деклараций, общая сумма незадекларированных доходов, установленная по этим делам, составляет 769 млн грн.

В основном это народные депутаты и судьи. По словам Сытника, первые дела по этой категории пошли в суд.