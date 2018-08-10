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Из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек. 70-летний гражданин Германии, который работал в детском лагере, пропал без вести, сообщает УНИАН.

Больше всего из-за наводнения пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. На место происшествия направили более 400 полицейских и пожарных, а также четыре вертолета.

Министерство внутренних дел страны выпустило предупреждение для шести департаментов.

Отмечается, что наводнения накрыли юг Франции после экстремальной жары.
ForUm

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