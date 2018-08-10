Из-за мощного наводнения, которое охватило юг Франции, эвакуировали 1600 человек. 70-летний гражданин Германии, который работал в детском лагере, пропал без вести, сообщает УНИАН.
Больше всего из-за наводнения пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. На место происшествия направили более 400 полицейских и пожарных, а также четыре вертолета.
Министерство внутренних дел страны выпустило предупреждение для шести департаментов.
Отмечается, что наводнения накрыли юг Франции после экстремальной жары.
Around 1,600 people have been evacuated from a campsite southern France, flowing flash floods. Jolien van Dijk, a resident of Montclus, witnessed the flooding and filmed this video. pic.twitter.com/CWsxSmJz10— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) 9 августа 2018 г.
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