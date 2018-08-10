В ночь на 9 августа место раскопок на Почтовой площади в Киеве начало затапливать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

«Прошлой ночью раскоп на Почтовой начало затапливать. Может это авария одной из сетей, может это грунтовые воды. В любом случае, это беда», – написал он

По словам Гусовского, очевидно ужасное состояние археологического участка, который вскоре должен получить статус памятника национального значения. «Бездействие и безответственность горе-чиновников является также очевидными. Активная часть общины Киева прилагает безумные усилия, борясь за право столицы на создание музея. Пассивная чиновничья братия планомерно доводит раскоп к гибели», – подчеркнул он.

Напомним, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков.

В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникшего из-за строительства ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция активистов с требованием создать на месте раскопок музейное пространство. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуации с застройкой территории, поскольку проектом предусмотрено строительство торгового центра.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложения о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

7 июля Верховная Рада Украины приняла постановление «О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве» (№8541).