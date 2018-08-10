также в разделеСтолица
В Киеве на «Лысой горе» нашли 54 противотанковые мины 11
В Киеве на станции метро «Шулявская» ищут взрывчатку 11
Минюст: Торнадовц вымогали деньги и готовили бунт в СИЗО 65
Под Лукьяновским СИЗО пытались сорвать этапирование бойцов «Торнадо» 283
Пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки 21
Стало известно, откуда в Киев завозили курицу для шаурмы 129
В Киеве задержали 24 нелегалов из Бангладеш 33
В метро Киева начнут показывать время до прибытия поезда 18
В столичном метро женщина пыталась откусить котенку лапу 267
На столичном Подоле авто патрульных протаранило легковушку 31
С августа в Киеве за вывоз мусора придется платить отдельно 79
Легальные МАФы в столице обозначат специальными голограммами 19
В Киеве из автомобиля похитили 100 тысяч 24
В столице у женщины украли 2 миллиона 45
Костенко прибыл в Киев 75
В Киеве неизвестные напали на дом журналистки 37
Под Киевом грузовик протаранил маршрутку 26
В Киеве демонтировали шесть киосков с шаурмой 22

В ночь на 9 августа место раскопок на Почтовой площади в Киеве начало затапливать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

«Прошлой ночью раскоп на Почтовой начало затапливать. Может это авария одной из сетей, может это грунтовые воды. В любом случае, это беда», – написал он

По словам Гусовского, очевидно ужасное состояние археологического участка, который вскоре должен получить статус памятника национального значения. «Бездействие и безответственность горе-чиновников является также очевидными. Активная часть общины Киева прилагает безумные усилия, борясь за право столицы на создание музея. Пассивная чиновничья братия планомерно доводит раскоп к гибели», – подчеркнул он.

Напомним, в начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков.

В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В декабре 2017 года заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что из-за давления грунта со всех сторон, возникшего из-за строительства ТРЦ, существует угроза дальнейшей безопасной эксплуатации зданий вокруг Почтовой площади и метрополитена, поэтому археологические и строительные работы приостановлены.

С 20 июня 2018 года на Почтовой площади продолжается бессрочная акция активистов с требованием создать на месте раскопок музейное пространство. Активисты круглосуточно находятся на площади и распространяют информацию о выявленных археологами находках и ситуации с застройкой территории, поскольку проектом предусмотрено строительство торгового центра.

21 июня депутаты Киевсовета поддержали решение о принятии мер по сохранению археологических находок на Почтовой площади с целью создания музея, но отклонили предложения о расторжении инвестиционного договора с застройщиком этой территории.

7 июля Верховная Рада Украины приняла постановление «О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве» (№8541). 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги