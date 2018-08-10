Военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время пребывания в районе проведения операции Объединенных сил, где он проверял готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организации береговой обороны и защиты побережья Азовского моря, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО, наращивание военного присутствия РФ сочетается с «грубым нарушением международного морского права в Азовском море, проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов». «Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», - сказал он.

Турчинов отметил, что в районе проведения ООС одним из наиболее угрожающих направлений остается мариупольское, «где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья».

«На крайнем юге зоны противостояния - стабильно высокое количество обстрелов наших позиций и военных провокаций со стороны российско-террористических войск», - отметил он.

Во время совещания с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии Турчинов уделил значительное внимание вопросам усиления и организации береговой обороны и эффективного противодействия сухопутным и морским провокации со стороны РФ.

Секретарь СНБО обсудил с командованием Военно-морских сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС.

Во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством Государственной пограничной службы комплекс задач по техническому обеспечению и усилению морской составляющей в обеспечении надежной защиты украинской южной границы.

Секретарь СНБО Украины побывал на передовых позициях украинских военных в Широкино, что в течение многих лет находились в эпицентре российских военных провокаций и обстрелов, и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защите южного фланга линии соприкосновения.

По словам Турчинова, для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем «перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации в Азовском регионе».

«Украинские военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, надежно защищая юг Украины, и способны адекватно противодействовать военным провокациям РФ», - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.