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Сотрудники прокуратуры Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали на взятке начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины. Чиновник спутал сборы и поборы. При уменьшении штрафных санкций с трех предпринимателей требовал 20 тысяч долларов», – написал он.

В свою очередь в отделе коммуникации столичной полиции сообщили, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали противоправную деятельность должностного лица Государственной фискальной службы Украины.

Руководитель одного из департаментов за содействие в проведении аудита предприятия и его дальнейшего закрытия требовал 20 тыс. долларов США взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели задержание фигуранта.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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