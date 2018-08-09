также в разделеМир
КНДР выдвинула США ультиматум по санкциям 31
В стамбульском аэропорту столкнулись пассажирские самолеты 21
Греция начала отказывать в визах священникам РПЦ 30
В Минске задержали главного редактора агентства БелаПАН 13
В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми, погибли 25 человек 22
Курс рубля упал до минимума с ноября 2016 года 25
СМИ: Белый дом готовит указ о наказании за иностранное вмешательство в выборы 17
WP: Новые санкции США против РФ могут привести к разрыву дипотношений 154
Новые санкции США против РФ вступят в силу 22 августа 322
В США арестовали конгрессмена, поддерживавшего Трампа 38
Путин получил письмо от Трампа 89
У жены Башара Асада обнаружили рак 30
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347 человек 18
Главком ядерными силами США: Китай и РФ создают оружие, от которого нет защиты 91
Мэттис: В выборы президента США могла вмешаться не только РФ 40
СМИ опубликовали записку, которую Путин якобы передал Трампу 1030
В Эстонии ищут боевую ракету, случайно выпущенную истребителем 43
Маск заявил о планах выкупить все акции Tesla 45

Вице-президент США Майк Пенс объявил о планах создания к 2020 году новых космических сил Соединенных Штатов, которые станут шестым родом американских войск.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Associated Press.

Пенс заявил, что новый род войск необходим для обеспечения американского господства в космосе в условиях усиления конкуренции и угроз со стороны Китая и России.

«Космос, который когда-то был миролюбивым и беcконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный» - отметил он.

Пенс сообщил, что Пентагон позже обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.

Президент Дональд Трамп ранее призвал к «отдельной, но равной» космической силе. Министр обороны Джим Маттис одобрил планы реорганизации космического подразделения вооруженных сил, однако был против запуска дорогого отдельного рода войск.

Стоит отметить, что создание нового рода войск еще должен утвердить Конгресс США.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги