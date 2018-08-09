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Сегодня в Стамбуле, в аэропорту имени Ататюрка столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Royal Air Moroc и Turkish Airlines. Оба лайнера получили повреждения, сообщает LIGA.net.

По предварительной информации, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc задел правым крылом хвост самолета Boeing 777 Turkish Airlines.

Авария привела к повреждению обоих самолетов. Лайнер Turkish Airlines сняли с рейса, пассажиры будут отправлены в Афины другим самолетом.

 
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