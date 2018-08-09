Сегодня в Стамбуле, в аэропорту имени Ататюрка столкнулись пассажирские самолеты авиакомпаний Royal Air Moroc и Turkish Airlines. Оба лайнера получили повреждения, сообщает LIGA.net.
По предварительной информации, Boeing 787 авиакомпании Royal Air Moroc задел правым крылом хвост самолета Boeing 777 Turkish Airlines.
Авария привела к повреждению обоих самолетов. Лайнер Turkish Airlines сняли с рейса, пассажиры будут отправлены в Афины другим самолетом.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время