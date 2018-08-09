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Вчера, 8 августа, в 21:34 на дороге Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковушкой пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что во время движения столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

С помощью спецоборудования из поврежденного легкового автомобиля был извлечен водитель и передан работникам скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в Синельниковскую ЦРБ, 9 человек получили легкие телесные повреждения и направлены на амбулаторное лечение

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
ForUm

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