Вчера, 8 августа, в 21:34 на дороге Днепр-Мелитополь вблизи поселка Первомайское Синельниковского района Днепропетровской области в результате столкновения автобуса с легковушкой пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что во время движения столкнулись автобус Mercedes с легковым автомобилем Opel. В результате столкновения автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок. Легковой автомобиль перевернулся на крышу.

С помощью спецоборудования из поврежденного легкового автомобиля был извлечен водитель и передан работникам скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пострадали 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в Синельниковскую ЦРБ, 9 человек получили легкие телесные повреждения и направлены на амбулаторное лечение

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.