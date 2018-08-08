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Курятину для шаурмы, которой массового отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла – специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Напомним, по состоянию 6 августа в Киеве число заболевших острой кишечной инфекцией после употребления в шаурмы составило 93 человека.

По факту отравления начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 
ForUm

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