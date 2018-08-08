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Сегодня, около 15:00, возле контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения, военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.

Военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Сейчас раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь, его состояние здоровья - средней тяжести.

По данному факту проинформирован штаб ООС и другие правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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