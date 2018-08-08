Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала уполномоченного России по правам человека Татьяну Москалькову и председателя Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаила Федотова обсудить любые условия обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова.

«Ситуация с состоянием его здоровья по информации Натальи Каплан - катастрофическая. Договоренности между президентами Украины и России о моем посещения украинских политзаключенных не выполнены Российской Федерацией. Опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ о «относительно стабильном» состоянии Олега невозможно», – написала она на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, обращение мамы о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена снова тормозится российской стороной.

«Я обращаюсь к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена, только бы спасти Олега Сенцова. Ему срочно необходима надлежащая медицинская помощь», – подчеркнула она, отметив, что готова вылететь в РФ немедленно.

«Прошу ответственных лиц Российской Федерации как можно быстрее предоставить самолет для перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Призываю всех неравнодушных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова», – подытожила Денисова

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.