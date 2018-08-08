Министерства юстиции Украины и Аргентины подписали три межгосударственных договора в сфере уголовной юстиции.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Аргентине по результатам переговоров 6 августа в Буэнос-Айресе официальной делегации Украины во главе с министром юстиции Павлом Петренко, министром юстиции и прав человека Аргентинской Республики Херманом Гаравано.

«Переговоры завершились церемонией подписания трех межгосударственных договоров в сфере уголовной юстиции. Руководители министерств юстиции двух стран Павел Петренко и Херман Гаравано подписали Договор о передаче осужденных лиц. Кроме того, глава делегации Украины совместно с вр.и.о. министра иностранных дел и вероисповеданий, госсекретарем Даниэлем Раймонди подписали Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Договор о выдаче правонарушителей», - говорится в сообщении.

Как проинформировали в посольстве, в состав делегации Украины вошли также первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая и посол Украины в Аргентине Юрий Дюдин. Аргентинскую сторону за столом переговоров представляли Государственный секретарь по вопросам юстиции Сантьяго Отаменди, руководители структурных подразделений Минюста и Антикоррупционного бюро.

Во время встречи состоялся обмен мнениями относительно современной ситуации в обеих странах, а также перспектив дальнейшего развития сотрудничества между министерствами юстиции Украины и Аргентины.

Глава украинской делегации обозначил введенные в национальном законодательстве изменения в сфере назначения и увольнения судей, а также отметил достигнутый прогресс в развитии системы бесплатной правовой помощи уязвимым категориям населения.

«Украина за последние четыре года осуществила значительные трансформации в сфере юстиции, в частности, реформировании судебной системы и обеспечении доступа к правовой помощи и защиты. В этих и других сферах мы готовы обмениваться опытом и делиться лучшими практиками с нашими аргентинскими коллегами», - отметил Петренко.